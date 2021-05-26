外商公司因薪資福利佳、人性化管理等特點，向來是許多人的理想目標，不過對於外語能力不那麼突出的求職者而言，難免容易產生自我懷疑，甚至直接放棄挑戰，但有位英文程度不佳的網友，憑著勇於嘗試、不服輸的精神，成功獲得外商公司的Offer，他將事前準備及面試過程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

原本已打算去某間企業報到的網友，在獵頭的積極聯絡之下，決定接受挑戰，前往這家外商公司面試。第1關面對人資和老總，切成英文問答時，平時有看美劇的他，運用腦海中僅存的單字，竟意外衝口而出不少英文，雖然文法不太正確，仍可順利與面試官溝通。

不過，得知第2關要和老外面試後，沒有真正與老外對話過的他，決定尋求線上英文家教的幫助。外師告訴他，說英文時，應盡量避免連音，且語速要放慢，才容易讓面試官理解。另外，也請他先用英文準備4個問題：自我介紹、想換工作的原因、5年規劃、對新公司的問題，前2者表現對自己的規劃，後2者則顯示對這份新工作的認真程度。

外師也提到，在準備回答內容的時候，不要只用形容詞，應多舉出實例，且被問到缺點等負面問題時，也應技巧性回答，例如缺點是吹毛求疵，因為求好心切等，離職原因也須正向回應，不要讓人認為是在批評前公司。另外，若有機會提出問題，格局應與面試官相符，像是公司目前面臨的挑戰、如何布局等，至於福利、制度等，建議到時再詢問人資即可。

第2關面試當天，雖然起初有些聽不懂的尷尬時刻，幸好有事先準備，讓他愈來愈放得開，逐漸把局面穩住，提問時則問了業界即將面臨的問題、公司最強的競爭優勢等。而在面試結束的隔天，他就順利獲得Offer，成功取得進入外商公司的門票。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想擠身深受求職者喜愛的外商公司，除了本身技能的精進之外，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，不僅可快速瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)