中央流行疫情指揮中心26日宣布高雄新增2例確診個案，高雄市長陳其邁也召開防疫會議，並公布確診者的相關足跡，2位確診個案是父子關係，雖然2人並無同住，但有密且往來，因此被判定是家庭群聚，且兒子發病後，還曾和固定牌友在密閉空間打牌，所以包括家人、牌友共匡列52名接觸者。

高市府衛生局指出，26日新增的案5888與案5889是父子關係，60多歲的兒子從事按摩業，自14日開始有呼吸道症狀，24日自行到醫院採檢，隔日檢驗結果為陽性反應(CT值：22)，目前於負壓隔離病房治療當中。

根據疫調顯示，5月12日曾到杏一藥局大同店，在13日、14日、15日都在河堤泡腳會館辛亥店上班，13日中午曾到寶雅青年店，15日、18日到五鮮級平價鍋物鳳山青年店用餐，15日到鳳大潤發購物，18日、23日到多那之鳳山青年門市，20日下午到大樂購物中心的丸龜製麵用餐。

接著，21日到三商巧福三多店用餐，23日到大樹藥局鳳山青年店買藥、小北百貨購物，24日到鳳山福德黃昏市場，總共匡列52位接觸者。

而80多歲的父親則有高血壓病史，23日出現咳嗽症狀，25日經衛生局安排至醫院採檢確診，父親足跡相對單純，曾在21日、23日上午到民興早市的無招牌紅豆薏仁粥，19日、23日到苓雅區三合市場，25日到高賓傳統美食早餐店，工匡列67位接觸者。

高市府衛生局指出，該對確診父子雖然沒有同住，但平常往來密切，可推估是家庭群聚事件，家中的母親、妹妹和房客都已匡列，且兒子發病前後，曾到友人家和固定牌友在密閉空間裡打牌，共匡列10名牌友，其中有2人快篩呈現陽性，目前還在等待PCR檢測結果。

(中時 )