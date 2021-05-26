在一段感情中，因為需要顧慮到另一半的心情，難免會有些許束縛，不像單身時隨心所欲、自由自在，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座雖然深情專一，但卻擁有很強的控制欲和令人窒息的佔有欲，很容易將另一半越推越遠，甚至讓人分分鐘想逃離。
獅子座：
為人耿直、熱情的獅子座面對感情十分真誠，但是因為自尊心強，佔有欲也不落人後，加上個性強勢，很喜歡掌控另一半，不願意讓對方輕易離開自己的視線範圍，儘管他們的情感真摯熱烈，但也容易讓對方覺得頓失自由。
天蠍座：
天蠍座個性內冷外熱，在感情中也有較為極端的舉動，面對不喜歡的對象，態度十分冷漠，不過一旦動心就恨不得百般討好對方，不過天蠍座的付出並非不求回報，他們相當敏感多疑，唯有對方給予足夠的安全感，他們才不容易患得患失。
處女座：
處女座是典型的完美主義者，雖然在感情中樂意奉獻，並時時刻刻關注對方心情，但他們從來沒有放棄將對方「改造」成自己心中的完美情人，並設下不少嚴苛的規定，也正因為如此，越容易將對方越推越遠。
(中時新聞網)
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