國內新冠肺炎疫情嚴峻，本土疫情不斷出現升，重創國內各項經濟活動，高市府農業局為降低對高市農產業的影響，減輕農民負擔，配合市府政策，結合中央一起推出八項紓困方案以協助農產業者與農民減輕疫情的衝擊，渡過難關。

農業局轄內各果菜批發市場為配合政府防疫措施，增聘人力物力嚴格執行量測體溫、實聯制等措施，局長張清榮近日向農委會主委陳吉仲爭取應給予市場額外人力及防疫物資設備，當場獲主委支持；同時，玉荷包產季即將到來，農業局已擬定相關外銷獎勵措施外，同時也向農委會爭取到玉荷包荔枝外銷運費補助，以穩固海外通路，提升海外市場競爭力。

張清榮表示，農業八大紓困方案，除了上述二案外，還包括小農電商輔導、玉荷包外銷獎勵、青年農民創業貸款利息補貼、批發市場租金減半、香蕉芒果採購加工補助、農民肥料實名制補助等。

農業局強調，各項紓困方案會視疫情及產業需求，和中央紓困政策滾動檢討，以實際幫助農產業與農民朋友，也呼籲疫情期間仍應確實做好相關防疫工作，落實戴口罩、勤消毒及保持社交安全距離，並嚴格遵守政府最新防疫措施，大家共同努力，一起共渡難關。

※農業八大紓困方案詳細資訊請上高雄市政府紓困專區

https：／／www.kcg.gov.tw／2019nCoV／cp.aspx？n=7286A5BA435E5CA5

(中時 )