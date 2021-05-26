國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介26日受訪表示，他在5月5日、12日都曾北上錄政論談話節目，因此在萬華的租屋處過夜留宿，也因此返回台南後，進行為期2周的自主健康管理。並且「篩檢結果出爐，確定是陰性」，在今天居家隔離結束，據媒體報導，謝龍介坦言，「之前心裡一直毛毛的，很慶幸逃過一劫」。

據《自由時報》26日報導，謝龍介今受訪表示，他住萬華中華路租屋處期間，並沒有亂跑，也沒去附近茶藝館，隔天搭最晚一班高鐵回台南。他表示，「萬華租屋處1周只住一天，但租金一個月卻要2萬3，人家只租8千元，差太多啦」。謝龍介還表示，這段時間他很少與人接觸，且自主居家隔離期間，他心裡一直毛毛的，直到上周20日去醫院檢驗，結果出爐確定是「陰性」，心裡的大石頭才放下。

圖為萬華區消毒照片。（本報系資料照）

謝龍介今天也在臉書發文貼出一封「台灣民眾致新加坡總理李顯龍先生的公開連署信」，信中提到，「懇請李總理，協助台灣取得輝瑞BNT或莫德納Moderna疫苗我們只是一群台灣自發連署的公民，我們完全沒有能力像國際外交般，以實質利益互惠交換；但是我們衷心承諾，您與貴國的善行義舉，我們一定會傳頌於我輩親友及後代子孫，告訴他們：在台灣最需要的時候，您們是幫了大忙的真正摯友」。

台灣民眾致新加坡總理李顯龍先生的公開連署信 ~懇請李總理，協助台灣取得輝瑞BNT或莫德納Moderna疫苗 我們只是一群台灣自發連署的公民，我們完全沒有能力像國際外交般，以實質利益互惠交換；但是我們衷心承諾，... 由謝龍介發佈於 2021年5月25日 星期二

(中時新聞網)