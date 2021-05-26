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國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，各大學已採取遠距線上授課，近期全台將延長停課至6月14日，各大專院校除了以產學合作、或學術研究，一起對抗新冠肺炎，近期大葉大學與弘光科大，也分別就防疫議題，舉辦創意防疫設計大賽及防疫標語創作，十分吸睛。

大葉大學工業設計學系舉辦「『疫』想天開，設計我來~~2021大葉大學創意防疫用品設計競賽」，自2月份開始收件，鼓勵高中職學生透過設計創新，發想能夠強化防疫的產品，比賽結果本月揭曉，由後壁高中蔡婷如、陳春勳以「酒精膠囊」榮獲金賞。

工業設計學系主任莊文福表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，不只是衝擊各行各業，也影響到每個人的生活，因此藉由設計的力量強化防疫是刻不容緩的事情，大葉工設系為鼓勵學生關心周遭生活環境衛生、培養獨立思考的精神，去年首度舉辦創意防疫用品設計競賽，號召高中職學生共同響應，獲得許多迴響。

莊文福指出，今年2月份再度推出「『疫』想天開，設計我來~~2021大葉大學創意防疫用品設計競賽」，總計有93件作品參賽，評審針對設計主旨、設計創意、外觀造形、產品可行性四個面向進行評選，最後由後壁高級中學蔡婷如、陳春勳的「酒精膠囊」獲頒金賞，獎金新台幣5000元，大明高中江承宇、黃昱承、劉倍瑜的「消毒餐具盒」榮獲銀賞，獎金3000元，崇實高工黃啟煒、陳子宜的「防疫米」獲得銅賞，獎金2000元。

而同樣位於中部的弘光科技大學，校內各個系學會因應防疫，製作專屬於年輕人的防疫標語，搭配圖文、布條、海報張貼，標語別出心裁，包含「口上無罩、死神微笑，口上有罩、年年日照」、「令人無法自拔的，除了愛情還有口罩」、「75度的酒精比高粱更能燃燒你的心」等，不但輕鬆詼諧，更一目了然，更有利宣傳、推廣防疫觀念。

資工系大三學生陳昱辰則說，設計防疫標語時，特意去挑選年輕人喜歡的梗圖，加入自己的創意，用誇大詼諧的字句凸顯出防疫的重要性，又能輕易傳達出重點，從想標語、海報設計，都由學生自己設計。他舉例，「你知道我喜歡你哪一點嗎？離我遠一點！」這句就是提醒在防疫期間，記得保持社交距離，避免群聚。

弘光科大學務長張嚴仁表示，因應疫情升溫，社區感染風險增加，學校擬定各種防疫措施，除了全校改採遠距教學上課之外，之前健康管理事業系、老人福利與事業系、化妝品應用系、文化創意產業系、資訊管理系、資訊工程系等6個系製作各種特色的防疫標語，也派上用場，每個標語充滿年輕人的創意，隨時提醒大家落實防疫。

弘光科大的學生設計許多KUSO防疫標語圖文。（圖/弘光科大提供）

(中時新聞網)