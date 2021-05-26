立法院明天將協商紓困條例展延，該條例授權政院再追加2100億元，適用期間延長至明年6月。國民黨立委林為洲表示，此次台灣的環境相較去年很不一樣，疫情已在社區大爆發，因應三級防疫警戒，許多勞工面臨無薪假如家庭照顧假，還傳出企業裁員，紓困迫在眉睫，不分朝野都支持政府提出的第三次防疫紓困預算，並且應儘速通過。

「快速通過，不代表就可以胡北來！」，林為洲提及，去年民眾在進行紓困申請時，爆發過「紓困之亂」，原本為了照顧賣玉蘭花、流動攤販的加碼紓困，卻引發民眾大排長龍，與第一線公務員衝突不斷。

林為洲說，在台灣目前疫情嚴峻的情況下，當然要避免這樣的人群集聚狀況外，更要聆聽人民現在拋出的求救訊號，他已準備提出附帶決議，包含擴充快篩與檢驗能量，及便民快速篩檢系統；購買國人接種意願高的BNT或莫德納疫苗；配合防疫的家庭照顧假津貼；第一線醫護及相關防疫人員超時或危險工作津貼，與退休醫護自願參與防疫工作獎勵津貼等預算。

林為洲解釋，上述這些都是台灣人目前當務之急所需，比如當指揮中心宣布孩童停課在家時，雙薪家長若無其他長者可協助照料，就必須要有一位請「家庭照顧假」，而目前家庭照顧假是「無薪」。

林為洲指出，相較於OECD國家中的德國，在學校和托育設施關閉時，勞工可以請6週「有薪」照顧假，其補助為薪水的67％，且雇主支付後可以向政府申請補助，他建議，台灣可以效仿學習來解決因家庭照顧假沒有薪水，可能影響繳房貸、車貸、電費等等生計問題。

(中時 )