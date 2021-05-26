疫情持續險峻，部分地方縣市政府提出自行採購疫苗的想法，花蓮縣長徐榛蔚表示「人命關天」，呼籲中央儘速開放地方自行採購疫苗及施打；面對即將到來的端午連假，她認為「最好不要移動」，避免不必要的外出，若外出務必佩戴口罩，保護自己也保護他人！

花蓮目前確診6例，雖無大規模擴散之勢，不過仍讓人感到極度不安，施打疫苗成當務之急，南投縣開出第一槍，表示已與代理商接洽，購買疫苗供民眾施打，花蓮縣長徐榛蔚今下午在疫情記者會上回應此問題，她說，各縣市人命關天，大家等待疫苗心急如焚，相信中央政府也相當用心努力要取得疫苗，但地方各縣市應該可以合作，共同尋求外商取得購買疫苗的可能。

徐榛蔚說，防疫大作戰，中央地方通力合作，可以創造更大的利益，合力來控制疫情，呼籲中央儘速開放讓地方政府向民間採購，取得疫苗並施打，不過，還是要取得衛福部准許開放。

此外，面對即將到來端午節連假，目前雙北已規劃做好停班研議，屆時可能面臨大量雙北停班停課鄉親返回花蓮，徐榛蔚表示，「最好不要移動」，可多利用通訊軟體、電話報安，要大家共體時艱。

至於縣府連續遭開罰未戴口罩，徐榛蔚說，開罰不是目的，但這是防疫階段不得不的手段，所以如果真要外出，絕對要戴上口罩，防疫期間做好自我管理。

(中時 )