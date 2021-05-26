全國三級警戒延長，許多藝文展演活動紛紛取消，新北市文化局針對受疫情衝擊的藝文產業提供4項協助措施，包含場地租金全額退還、從優從寬核撥補助款、協助團隊開立文化部紓困補助證明，並辦理「申請文化部紓困補助諮詢專業輔導團」線上課程，讓藝文團隊度過疫情難關。

文化局長龔雅雯表示，為避免群聚，新北藝文場館自5月13日起全面關閉，5月25日因應中央疫情指揮中心延長三級警戒期至6月14日而持續關閉。藝文場館申請展演的活動全數取消或延期，對藝文團隊衝擊龐大。

文化局表示，凡於新北市所屬藝文場館，5月13日至6月14日因疫情影響取消或延期展演團隊，已繳交的租金及保證金均全額退還。已取消的展演活動將視後續疫情發展及館舍檔期狀況，主動盡力協助團隊安排新檔期。

再來，今年受新北市文化局補助的藝文團隊，將從優從寬加速核撥第一期款，另協助簡化補助計畫變更、期程調整及核銷程序等各項流程。

文化局指出，文化部「藝文事業營運損失補助」申請期限至6月17日，文化局將協助以最快速度開立證明文件，協助團隊申請送件。

文化局說，文化局將於6月6日、6月10日開設兩日辦理「申請文化部紓困補助諮詢專業輔導團」線上課程，提供各項專業諮詢，協助團隊審視文化部補助申請文件，以降低紓困資料準備的困難，爭取更多補助機會。預計於近日公告報名方式。

文化局表示，除了以上4項措施外，新北市所屬博物館防疫期間服務不打折，文化局官網已推出「線上藝文漫遊」專頁，除匯集市立圖書館、陶瓷博物館、十三行博物館等所屬館舍之線上服務外，亦有國內外知名藝文機構之線上展館導覽、數位博物館、影片欣賞等服務網站。讓大家在家防疫之餘，也能欣賞藝文活動，舒緩緊繃不安情緒。

(中時 )