「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助！」北市聯醫工會25日在臉書發出求救文，直指由於近日確診病患不斷增加，目前現況是急診塞爆病房也滿床，但救護車還是不斷把病人送來，甚至有許多病人是躺在走廊，不知該如何是好，字句透露醫療量能已不堪負荷。對此醫師江守山接受訪問不捨表示，當第一線醫護人員面對病人無法得到救治，心理的痛苦和壓力是非常大的，並感慨這其實是「不患寡而患不均」的問題，如果能將雙北的確診患者做適當的疏運，沒有道理台灣的醫療儲備能量會在這個階段就垮掉，痛批是中央沒有做好調配跟管理工作。

醫師江守山說，當第一線醫護人員面對病人無法得到救治，心理的痛苦和壓力是非常大的。

針對醫療量能吃緊，衛福部昨拍板將啟動「北病南送」政策，要求雙北之外縣市要儲備隔離病床支援雙北確診病人，江守山不諱言「中央到底在搞什麼啊？」這早該在雙北病房使用率在80%時就要去發動，怎麼會現在才開始，令他十分不解，並提到全台灣醫院加起來的加護病房床位數是日本的6倍，呼吸器數目是美國的3倍、義大利的7倍多，如果中央流行疫情指揮中心有好好調配相關資源，又怎麼會搞到聯醫基層醫護要出來發文向社會求助這樣的慘劇。

指揮中心25日也宣布延長三級警戒至6月14日，許多民眾也關心台灣疫情何時趨緩，江守山則表示，因為目前的確診病例數以及陽性率都還沒有降下來，所以全台三級警戒延長到6月14日這是一定要做的事情，但他也指出，在社區感染率高的情況下，應該要施以更高強度的擴大篩檢辦法，如果政府只是讓自願者到快篩站去排隊，繼續用這種慢速度的防疫動作，恐怕再過兩三個月都還脫離不了這波疫情。

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(中時新聞網)