台東各出海口沙地上，常可看到小燕鷗傳宗接代的生態畫面，公鳥為了抱得美人歸，會叼魚獻給心上人，如果雙方看上眼，就馬上交尾，沙灘上春光無限，鳥友戲稱「鳥與鳥的連結」。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在本土疫情剛開始連環爆之際，透露獅子會前會長與萬華阿公店的確診女性有親密接觸，並以「人與人的連結」形容此行為，一度成為網路熱搜的防疫金句，鳥友戲稱，台東出海口近日也頻頻上演「鳥與鳥的連結」。
鳥友說，二級保育的夏候鳥小燕鷗，每年5月初從南半球飛越3000多公里，到台灣的海岸河口地繁衍下一代，台東的卑南溪、利嘉溪、知本溪出海口，近日都可見到牠們忙著求偶、談戀愛、交配、孵蛋、育雛，沙灘上生趣盎然。
據鳥友觀察，公鳥為了把妹，會把小魚叼到心上人面前獻殷勤，有時公鳥會先將「愛的禮物」餵給母鳥，有時則是在交配進行中餵食，母鳥如果答應帥哥的追求，身體會往下壓，而公鳥則在母鳥身旁「熱機」數分鐘後，才跳上母鳥背部，快速完成交配，但是也有母鳥吃了魚就落跑，留下人財兩失的公鳥。
小燕鷗交配後直接把蛋下在礫石地上，親鳥輪流孵蛋，在烈日下會沾濕腹羽，為寶貝蛋降溫，沒有值班孵蛋的親鳥，則負責抓魚回來餵另一半，幼鳥長大過程中要面臨天敵威脅，更有颱風、海水倒灌、烈日的考驗及人為干擾，危機重重。
因此環團也在日前呼籲大家守護小燕鷗的育嬰地，「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」。
(中時 )
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