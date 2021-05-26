日前才結束報名的中華郵政（郵局），今年將招考1695人。每年招考總吸引上萬名考生報考，競爭十分激烈。雖然郵局考科相較國考來得少，但考生也不能大意失荆州。就有熱心網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」精闢分析報考策略，教你如何拿高分、選考區。

每年中華郵政的招考類別中，營運職都必須大學以上畢業，專業職則須大專以上，而專業職(二)，無論是內勤、或外勤只要高中畢學歷即可。原po是102年考上中華郵政的內勤的櫃檯服務人員（專業職2），也就是大家常去郵局時看到坐在櫃檯的服務人員，以這類職務而言，薪水約3萬。

由於近年考科有些異動，以今（110）年來說，專業職(二)內勤會考共同科目1 科：國文(含短文寫作)及英文，以及專業科目2 科：企業管理大意及洗錢防制法，與郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識。

原po透露，專業職(二)考科並不難，或許有人會問要補習還是要自修即可，這就見仁見智，補習可以有人督促，但若自律性極高的人自習也是可以。像企業管理、郵政三法是只要記熟就能拿分，準備起來相較容易，反而是國文、英文範圍較廣，較難掌握，投資報酬率較低，可能要看自己過去的國英底子是否深厚。

對大多數人而言，求學時期對國英、企管較不陌生，但對郵政三法，完全摸不著邊的科目怎麼辦？網友反認為，考三大法對考生不見得是壞事，郵政三法就是記熟就可以拿分的項目，是個「一翻兩瞪眼」的考科，會就會，不會就不會。所以熟讀就對了，用點心還能挑戰拿滿分。

解決了筆試部分，對於報名時簡章公開各縣市的開缺情形。基本上，考生是跟「和自己報名相同考區的考生」競爭。因此報名時不妨先分析一下自己所屬「考區招考人數」vs「自己實力」。考區有分一級戰區（台北、新北、台中、台南、高雄）、二級戰區（彰化、雲林、嘉義、屏東）、三級戰區（比如離島或東部（宜蘭、花蓮、台東）和內陸（南投）。一級考區缺額通常較多，但報名人數也多大，原po直言，選一個「你想去且你也有實力能去」，考慮好機會成本後就給它用力報名下去就對了。

無論是郵局、公家機關、國營事業，每年招考就算錄取率再低、報考人數再多，也擋不了網民想一捧鐵飯碗的決心。1111人力銀行發言人黃若薇表示，讀書要有方法，考試更要有訣竅。所謂「工欲善其事，必先利其器」，建議求職者透過「面試經驗暨工作甘苦談」參考前輩們筆試、面試的經驗，不用以「身」嘗試就能獲得豐富的考試資訊，事前多演練避踩地雷、完美呈現，讓你秀才一出手就能一舉高中、金榜題名。

(中時新聞網)