素有「美股風向球」的13F持倉最新報告出爐，主要大型投資機構第一季普遍減碼科技股，而加碼消費類股。投信法人認為，隨著疫後經濟重啟，低基期的零售、觀光等族群，短期投資價值浮現；而科技股待通膨恐慌解除，企業支出提升下，將有另一波上漲空間。

美國證管會規定，資產管理規模超過1億美元的投資機構，都要在每季結束後的45天內揭露持股明細，即「13F持倉報告」，內容來自多家知名機構法人，如：股神巴菲特的波克夏、女股神的方舟投資，以及橋水、老虎、索羅斯等對沖基金，成為市場關注焦點。

最新公布的第一季持倉顯示，科技股仍是法人持股大宗，以波克夏為例，科技股持倉比重41.8％，為第一大類別，方舟投資甚至增持特斯拉、Teladoc、Square、zoom等科技相關公司股票；就連索羅斯基金也大幅加碼亞馬遜、谷歌。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，在短期通膨壓力凌駕經濟解封利多的情形下，有利相關的消費股、原物料族群，特別是低基期且受惠經濟重啟的零售、觀光旅遊等行業，仍將受到資金青睞，投資人可採取短打操作。

未來若通膨恐慌掃除，市場回歸基本面看待，科技股在企業資本支出提升下，將有另一波行情可期。考量技術指標已經落後，科技基金加碼布局時機顯現，積極型投資人可單筆加碼，穩健型投資人採取定期定額分批進場，為下半年的旺季行情鋪路。

(工商 )