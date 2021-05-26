近期全球股市整體氣氛仍偏樂觀，景氣復甦的大方向不變，跌深且具有景氣循環特性的疫情受害族群近期漲多拉回，包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs攻勢停頓，但仍有補漲空間。市場投資風格偏好景氣循環股，在全球REITs投資範圍中，以價值導向且折價較大的個股受惠最多，反彈空間大。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，整體而言，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，且先進國家可望在第三季達成群體免疫，帶動全球經濟成長率進一步上揚，全球REITs不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，對國際資金吸引力提升。

在操作上，黃俊晏指出，選股焦點著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股，並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重，建議以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。

區域與國家配置上宜分散，看好美國、日本、澳洲、加拿大、英國、香港；產業配置上可逢低布局景氣連動性高且價格偏低的零售及旅館，並搭配業績穩健且前景明確的工業及特殊型REITs。

(工商 )