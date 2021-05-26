遠百不分平假日8小時營業 持續至6月14日 18:272021/05/26 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百不分平假日8小時營業 持續至6月14日。（遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國三級警戒昨（25日）延長至6月14日，全台遠東百貨及遠企購中心同步調整營業時間，即日起至6月14日不分平假日營業時間持續縮短為12時至20時。遠百表示，會持續防疫不鬆懈，館內加強消毒、落實「實聯制」管控，以服務的熱誠在縮短營業時間內提供購物需求。 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 百貨同心防疫 營業時間調整 (中時 ) #營業時間 #實聯制 #遠百 #平假日 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 台南飯店攬客 試營運享優惠 04:102021/05/18 時尚消費 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 澄清湖生態迷宮花園將成打卡新亮點 08:302021/05/18 生活 日盛證券即日起暫時關閉營業大廳電視牆、單機及現場開戶作業 11:122021/05/18 財經 摩鐵暗藏春色 太平分局長這動作阻斷「人與人的連結」 10:412021/05/18 社會 疫苗接種有成 美新增與死亡病例數持續減少 07:392021/05/18 國際 生活熱門新聞 萬華華西街現況曝光 中午這一幕網嘆：看到掉眼淚 - 生活 桃園增24例確診 足跡遍及好市多中壢店、中壢大江 - 生活 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 朝陽夜唱團傳播鏈燒到第3校 中科大學生確診 - 生活 新北確診者足跡圖曝光 板橋花市、四維公園、瑞芳第一市場都入列 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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