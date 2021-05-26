全國三級警戒昨（25日）延長至6月14日，全台遠東百貨及遠企購中心同步調整營業時間，即日起至6月14日不分平假日營業時間持續縮短為12時至20時。遠百表示，會持續防疫不鬆懈，館內加強消毒、落實「實聯制」管控，以服務的熱誠在縮短營業時間內提供購物需求。

(中時 )