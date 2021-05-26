疫情嚴重，各地警察協助防疫，取締外出未戴口罩民眾，卻也因民眾抗拒引發衝突，導致身體受傷，花蓮縣警局日前獲花蓮縣商業總會贈送的327面防暴臂盾及105台微型攝影機，讓員警在防疫和維護治安前線時，確保自身安全。

花蓮縣警局表示，第一線基層員警處理聚眾滋擾、糾紛、酒後鬧事、情緒失控民眾等狀況時，常因對方持有具攻擊性的器械，而遭受攻擊，現行配發的制式盾牌較為笨重，相較之下，「防暴臂盾」是鋁合金打造，呈U型的小盾牌，使用輕巧且攜帶方便，遇有狀況可立即使用，確保執勤安全，且部分外勤員警使用的微型攝影機因老舊，影像與收音模糊，不過礙於經費有限，這些設備皆無法立即換新。

花蓮縣民防大隊副大隊長、花蓮縣商業總會理事長施勝郎得知此事後，日前捐贈防暴臂盾327面及微型攝影機105台，總值66萬元，提供花蓮外勤員警使用，縣警局也於5月中旬時，依各外勤單位人數、轄區特性、勤務繁重程度及以2~3名員警的比例分配防暴臂盾，微型攝影機則是汰換及補充原有的不足。

由於臂盾相較警用制式盾牌更佳輕巧，可放置於巡邏車或值班台，突遇攻擊時，員警能馬上因應外，也可與歹徒間保持安全距離，有效抵擋突襲並發揮壓制及嚇阻功用，能降低員警遭受攻擊而受傷的憾事發生。

外勤員警認為，執勤遇民眾情緒不穩的突發性攻擊時，可迅速配戴臂盾在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，執勤更能無畏無懼，是名符其實的「後盾」；外勤女警則說，制式圓盾用於大型聚眾活動，十分笨重，臂盾體積小、重量輕，不到2公斤，能靈活使用，「超級好用」。

施勝郎表示，0402台鐵太魯閣號列車事故中，花蓮縣警局的專業與效率，深受大眾肯定，最近疫情爆發，警察要協助疫調、協尋確診失聯者、稽查八大行業偷營業外，還要取締不戴口罩者，不但辛苦還要曝露染疫風險之中，堪稱犠牲奉獻，除了贈送防暴臂盾與微型攝影機，若花蓮員警不幸因公確診，也將發放慰問金致意。

縣警局長蔡丁賢感謝民間企業以實際行動支持警政工作，這些精良的裝備日前已發放使用，成為員警執勤時的保障後盾，儘管目前疫情嚴峻，縣警局仍會保持堅強戰力，維護治安與交通，同時也會持續守護鄉親健康。

(中時 )