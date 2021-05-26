國內疫情嚴峻，高屏旅宿訂房慘兮兮，其中墾丁百家民宿自主關房措施原訂到5月底，現在決定配合政府防疫措施，延續到6月14日，對此，包括中華民國旅館公會、屏東縣民宿協會、及高雄市旅館公會都建議政府能比照去年紓困方案，甚至提高補助方案，來協助業者度過難關。

近來受到國內疫情升溫影響，不僅高屏地區飯店、一般旅館及民宿出現退房潮，或延期訂房，導致訂房率只剩下一、二成，甚至有個位數訂房，創歷年新低，業者經營壓力沈重，苦不堪言。

其中，墾丁馬爾地夫飯店董事長、也是中華民國旅館公會理事長張榮南表示，受疫情影響，近來旅遊團臨時取消訂房的情況此起彼落，估計該飯店取消的團體超過200～300團，損失相當慘重。因此建議政府能儘快提出紓困方案，包括補助員工津貼部份，去年只補助四成太少了，希望能提高到八成，且減免稅金部份，除希望延後繳交外，最好能完全減免，以協助業者度過難關。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏也表示，業者為配合政府防疫，主動關房原本到月底，現在考量疫情日趨嚴重，將順延到6月14日，希望共體時艱，但希望政府也能考量業者的困境，希望能比照去年的補助方案，最好能提高補助金額，且優惠貸款期限能夠繼續延長，以協助業者度過難關。

另高雄市旅館公會理事長周文彬則表示，現在高雄市旅館的訂房只剩下一成，希望政府的紓困方案至少能比照去年方式，期能協助業者共度難關。

(工商 )