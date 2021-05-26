針對大陸表示願提供疫苗給台灣民眾施打，甚至有縣市首長表達有意向大陸採購疫苗，行政院發言人羅秉成今晚表示，大陸的疫情與疫苗等資訊，一直以來有資訊不透明的問題存在，若直接向大陸購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮，與其任人政治分化，起哄附和向大陸採購疫苗，不如團結一起要求大陸放手，不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗，才符合人民期待與國家利益。

羅秉成指出，關於疫苗採購事宜，政府一向秉持「保護國人健康」的最高原則，而迄今所採購的AZ和「Moderna」疫苗，都是直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽訂，於輸入後依法進行嚴格的檢驗，以確保疫苗的品質與安全。

羅秉成提到，台灣已有30多萬的國人注射第一劑AZ疫苗，還有41萬餘劑AZ疫苗即將於本周提供施打，加上國產疫苗的產製，預估到8月底將可累計1000萬劑合格疫苗供用。

羅秉成強調，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

同時，疫苗從運送、保存到施打接種，都需要非常專業的技術、投入大量的預算經費與醫療人力，基於安全與效用，皆應由指揮中心統籌辦理。

(中時 )