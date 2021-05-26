本土疫情嚴峻，雙北成重災區，醫療量能緊繃，中央已要求雙北之外縣市儲備隔離病床支援，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮慈濟醫學中心，隨時可支援雙北病患，不過他也說，花蓮慈濟醫學中心肩負東部醫療量能，考量整體醫療需求，北部染疫患者轉送花蓮機會較少，但隨時可接受中央統一徵調啟動「北病東送」，至於疫苗狀況，中央明起將配發2200劑，先供各醫療院所醫護團隊施打。

花蓮疫情累積6例，雖然疫情並無大規模擴大，但仍處在疫情危機中，因雙北持續升溫，中央已下達命令要求雙北之外縣市儲備隔離病床，為此花蓮縣衛生局長朱家祥今天表示，慈濟醫院為東部醫學中心，已做好醫療整備與儲備隔離病床，隨時能接受支援雙北確診病人。

不過他說，慈濟醫學中心肩負東部醫療量能，花蓮慈濟醫學中除要騰空床位，仍要因應東部醫療量能，因此「北病東送」可能性不大，但防疫是打整體戰，各大醫院都會全面備戰。

因疫情持續升溫，據悉民眾紛紛前往慈濟醫院要求快篩，讓慈院篩檢量暴增，朱家祥說，目前花蓮各大醫院篩檢量大增，但花蓮檢測量能仍有餘力應付，但他也呼籲民眾不要集中到某一家醫院篩檢，自己分別前往各醫院，讓醫院篩檢量能做有效分流。

此外，朱家祥表示，花蓮縣內第一線醫護人員約有4400位，縣府首批取得6600劑AZ疫苗後，迄今已有6073人接種，其中第一線醫療人員施打率約5成多，尚有一半未施打，明起配發2200劑AZ疫苗陸續抵花，替尚未施打的第一線人員接種。如果疫苗數量穩定，會讓警察、清潔隊等人員施打。

(中時 )