國內疫情嚴峻，全台第三級警戒延長至6月14日，旅遊業者也紛紛公告延長旅遊商品退改措施。易遊網提出優於旅遊定型化契約，凡於5月25日前在易遊網購買6月14日(含)前出發／入住（不含出發當日）之國旅全商品，於6月3日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費，若於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，則依各家航空公司退改規定辦理，易遊網不另收取手續費。

KKday宣布，旅客若因為疫情導致行程變動，透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期或辦理取消全額退費；若訂單出發日在6月14日(含)前，且取消範圍無收取手續費，建議可自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程，若取消範圍有收取手續費，可透過訂單管理發送訊息告知KKday需取消，將由專人為旅客辦理取消，並全額退費。此外，伴手禮、實體商品不適用此取消規範。

KLOOK則有不限日期的讓消費者退改的措施，只要還沒到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期不限區域，將協助免費延期或退訂，KLOOK也將全額退費，不收取任何手續費，若有使用KLOOK積分結帳也將一併退還。

(中時 )