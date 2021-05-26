連江縣確診者屏東足跡。(屏縣府提供)

中央流行疫情指揮中心今（26日）公布國內新增304例COVID-19確診病例，其中本土302例中包括連江縣1例案5774，該名27歲女性確診個案本月13日搭機抵達馬祖，21日搭機回台，24日因失去嗅覺在屏東就醫確診，目前在台治療中，經疫調匡列在南竿密集接觸15人，返台同機34人。

連江縣疫情指揮中心表示，案5774自台灣本島到馬祖從事服務業，5月13日來馬，21日返台，經疫調匡列21日返台同班機34人，其中29位乘客在台已轉各縣市衛生局追蹤，連江縣5位乘客及停留期間密切接觸者15人，已進行居家隔離並採檢進行PCR核酸檢測，其中8名陰性，12名持續檢測中。

案5774於13日下午4時5分搭搭乘立榮班機從松山機場赴馬祖南竿，晚間先到南竿介壽村朋友住處訪友，之後數日均留宿仁愛村男友住處。

19日上午10時，案5774先到山隴弘爺漢堡早餐店用餐，半小時後前往山隴澳口釣魚。21日下午1時到山隴統一超商店對面水果攤買水果，下午2時即搭乘立榮航空班機返台。

連江縣疫情指揮中心已對確診者足跡由環資局派員消毒，並呼籲於該時段與確診者足跡重疊者，主動聯繫連江縣疫情指揮中心並進行自我健康監測14天。

連江縣指揮中心今在防疫會議決議，強化3級警戒並落實5大措施，包括外出全程戴口罩、嚴查不得營業休閒娛樂場所、餐飲一律外帶、賣場及超市加強人流管制，少去多買，一次購足、結婚不宴客喪禮不公祭、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放等，阻絕病毒擴散入境，降低社區潛在風險。

屏東縣政府衛生局也公布足跡，案號5774是在連江縣工作的27歲女子，5月22日抵屏東佳冬居住，5月24日因嗅覺異常就醫，經醫師評估採檢，25日確診；疫調足跡包括佳冬鄉全聯玉光店、佳冬石光見市場等處均已消毒，匡列6人檢疫及隔離，至於感染源仍在調查中。

(中時 )