美商記憶體廠美光（Micron）今天證實台中廠區1名員工確診，強調台灣廠區營運及產能並未受到影響。

美光表示，台中廠區1名員工是於5月24日確診COVID-19，立即採取措施釐清近距離接觸者，並要求這些員工居家隔離。

美光同時針對確診員工的足跡路徑進行全區域消毒，美光強調，台灣廠區的營運及產能並未受到員工確診事件影響。

團隊成員、承包商及訪客的健康和安全對美光來說至關重要，美光表示，將持續謹慎因應，並視情況調整預防措施。

(中央社)