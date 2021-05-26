台中市議員張彥彤、羅廷瑋，結合民間業者提供物資為署立台中醫院及中山醫院醫護人員打氣。

張彥彤、羅廷瑋表示，有業者主動提出希望能捐贈物資，為第一線辛勞醫護人員加油打氣，提供物資的廠商包含太陽餅、手沖茶飲和調 理包，希望醫護人員在辛勞工作之餘能補充體力，保重自己的身體。

張彥彤說，未來還會持續募集民間的資源，持續提供物資給前線醫護人員，羅廷瑋指出，除了提供物資給醫護人員，希望民眾少跑醫院，把醫療資源留給最需要的人，也期盼疫情早日獲得控制。

兩名議員拋磚引玉，希望主動鼓勵關心第一線人員，讓他們知道他們不是一個人在前線作戰，很多市民都很感謝他們的付出，藉由他們的任務轉達關懷感謝之意

羅廷瑋也呼籲，全國一心，同島一命，但中央疫苗採購緩慢，地方是否能自行採購？他希望台中市府及早研擬疫苗採購方案，盡可能的透過各種管道採購，畢竟在疫情嚴峻的當下，唯有更多人施打疫苗，方能有效阻絕病毒的繼續擴散，讓人民早日恢復平靜生活。

「到底是政府真的買不到疫苗，還是採購態度消極？」羅廷瑋提出質疑，即使到8月底1000萬劑疫苗到位，僅夠提供500萬人施打，施打率也才35％，離群體免疫的70％施打率還有一大段距離。

他表示，南投縣宣布已洽談到疫苗，許多網友都希望台中市也可以自立自強，台中也可以自己洽談疫苗，相信這個現象也反映許多民眾真的擔心沒疫苗可以打，有疫苗保護，趕緊回歸往日正常生活

(中時 )