有些人的人生目標很明確，不會因為外在因素的影響打亂自己的計畫，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，金牛座、天蠍座、白羊座、天秤座、摩羯座的人這輩子活得最清醒，非常知道自己要什麼，忠於自己的慾望並盡力追求，絕對不會迷失自我。

▍1.金牛座

金牛座的目標非常明確，他就是想要發財，金牛座完全沒有打算隱藏自己愛錢的一面。除了金錢，金牛座也追求穩定性，討厭劇烈的改變，無論是情感或是生活都是如此，會為了理想的生活努力打拚。

▍2.天蠍座

天蠍座觀察力強，很會動心機，他對人性看得非常透徹，所以比誰都渴望一份真心真意的感情，他希望身邊能夠有講義氣的朋友、忠誠的伴侶，此生絕對不會背叛他，如果出現這樣的人，他就會好好珍惜一輩子。

▍3.白羊座

白羊座很單純，性格坦蕩蕩，完全不會想要掩飾自己，忠於自我慾望，並且會盡力追求。白羊座如果有什麼願望、想要什麼東西，他的本能反應比腦子動得還快，會馬上行動，希望能立刻得到。

▍4.天秤座

天秤座有選擇困難症，這是因為他想要的太多，又知道不可能全拿，所以很常陷入猶豫不決中。天秤座渴望公平，所以在一次又一次的選擇中試圖取得平衡，會盡力評估利弊得失，希望能選出最佳解答。

▍5.摩羯座

摩羯座可說是最清醒的星座，他能夠掌控大局，在採取行動前會仔細擬定計畫，不會輕率的出手。他們很能夠記取教訓，會在一次又一次的經驗中，讓自己變得更強大，累積出生命的智慧，不會迷失自我。

(中時新聞網)