根據藍牙技術聯盟（SIG）發布的《2021年藍牙市場趨勢報告》指出，商用連網照明系統聚焦於支援建築自動化，成為智慧建築的核心系統，該系統不僅可以滿足對於高能源效率、快速部署能力和高品質居住體驗的期望，基於藍牙設備網路的優勢，更可輕易附加如室內導航和人員、資產追蹤等的進階建築物服務。

該優勢正持續推升商用連網照明解決方案的需求，預計至2029年全球商用連網照明營收將達到191億美元，商用連網照明與智慧家庭解決方案成為成長最快的藍牙解決方案領域，未來五年的複合年成長率將達到34％。

藍牙技術聯盟亞太暨中國市場總監李佳蓉表示，藍牙Mesh的多對多裝置傳輸優勢，創造出兼具可靠性、可拓展性以及強制性的設備網路，能提供更大範圍的網路覆蓋與通訊效能，連結數成千上萬的照明裝置，也能夠群集、單點式控管照明設備，其去中心化架構則有助避免單點故障，適合大規模物聯網裝置部署。

李佳蓉指出，而奠定於統一標準之下的藍牙Mesh技術，具備支援跨品牌的互通性優勢，能豐富商用照明的生態系統，有助促進商業和工業設施的營運效率，並帶動全新商業機會的突破式應用。

藍牙Mesh持續證明其為商用連網照明中最有效率且對使用者最友善的技術，因為藍牙Mesh能提供完全分散式的照明架構，讓專業人員（像是設計師、規格制定人員或建築師）可以在不影響設計或建築的前提下部署照明環境。連網照明系統亦能建立起控制平台，提供包含室內導航與資產追蹤等智慧建築服務。

(工商 )