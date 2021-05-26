證交所表示，由中國信託投信募集發行的中信關鍵半導體（00891）ETF，將於5月28日正式掛牌上市。

證交所表示，中信關鍵半導體ETF之標的指數為「ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，該指數由ICE Data Indices, LLC編製及維護。該指數係自台灣上市櫃個股中，選擇符合財務指標或有配息表現之台灣半導體產業相關企業，旨在反映台灣半導體具代表性企業之整體表現，同時導入Sustainalytics ESG評核，以表彰企業永續經營的表現，現有成分股計30檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達120檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

(工商 )