南寶（4766）3月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠商，第二季開始貢獻營收、獲利，塗料及建材業務成長可望明顯躍進；加上反映成本，價格調漲效應逐漸浮現，獲利進補看俏。

南寶碳纖維業務已接到大陸筆電組件以及汽車內部裝飾件內需訂單；筆電訂單預計6月開始出貨，9月則有另一家筆電大廠外殼訂單也將開始出貨，營運動能蓄勢衝刺。

此外，上緯投控（3708）因應原料環氧樹脂價格上漲，3、4月調漲產品價格10~30％，第二季起毛利率將逐步回升。海能風電出售股權獲利仍剩兩階段認列，預計第四季認列第三次出售股權獲利，第四次認列約將在2022年。

南寶認為，第二季在價量同步加持下，營運審慎樂觀。制鞋業去年第4季及今年第一季漸恢復，不少新鞋款會在下半年推出，預期營運將有較強勢成長。

澳洲地區占南寶營收比重約12％，強化競爭利基，南寶3月併購一家澳洲的防水建築材料廠商，此公司營收約為澳洲建材業務營收10％，第二季開始貢獻。

上緯指出，大陸十四五規畫二氧化碳排放於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和；去年10月風能北京宣言，宣示2021-25年間年均新增風電裝機50GW以上。大陸業界一般預估大陸風電市場2021為35-40GW，2022-2025為35-50GW。

大陸風機大廠客戶已敲定採用拉擠玻板，正展開認證，下半年有機會出貨，美國大型風機客戶也預期在第三季展開認證，第四季可望小量出貨，預期碳纖今年營收年增50~70％。上緯兩岸同步擴廠，預計年底將由28條產線增加至42條及2條拉擠玻板材生產線。

(工商 )