金融業「淪陷」再添一家！上海商銀今日宣布，於本月26日接獲通知，證實1名內勤員工確診，該員工非屬分行人員，未與客戶接觸，上班也依規定全程佩戴口罩。目前正依照衛生主管機關指示進行相關治療，上海商銀亦持續追蹤與關懷該名員工的情況，並提供必要的協助。

上海商銀表示，為保護員工健康，在接獲通報當日，立即採取各項緊急處置措施，包括立即針對辦公大樓完成全面清潔與消毒作業，並通知相關接觸同仁居家上班，並做好自主健康監測，同時啟動員工關懷機制，積極追蹤並關心相關人員的健康狀況，為維持營運不中斷，亦已啟動備援人力支援該單位之業務運作。

上海商銀審慎因應疫情升溫，以保護員工、維持正常營運與客戶服務不中斷為最高原則，採取五大防疫措施，以加強防疫管理，第一、實施異地備援辦公：總行單位及全省作業中心啟動異地備援辦公，並限制異地備援辦公人員與原單位辦公人員的交流；第二、分流上班：總行單位及全台作業中心實施三班制分流上班，並擴增居家上班虛擬私人網路的設施。

第三、分行三級備援：分行已建立區域內跨分行、跨區域及總行三級備援機制；第四、大樓分層分流：限制總行各樓層人員跨單位交流，實施電梯樓層管制，各棟大樓間亦限制人員交流，全面採取視訊會議；第五、客戶臨櫃分流：管制營業大廳臨櫃客戶人數，暫停業務人員實地拜訪客戶及外部人員訪問。

上海商銀自去年疫情爆發時已於營業單位櫃檯加裝透明隔板，配發櫃員護目鏡，並加強環境消毒作業，全力保護員工健康，提供客戶安心安全的營業環境。

(中時 )