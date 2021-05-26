【LIVE直播】睽違24年天文景觀，「超級血月」驚奇現身。

南瀛天文館月全食直播。(南瀛天文館YouTube)

年度最大滿月和月全食今(26)日登場！中央氣象局天文預報顯示，台灣各地當日18時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，傍晚月面全食階段民眾可見到暗紅色的大滿月，錯過要再等12年。

台灣將再次見到「月全食」奇景，北市天文科學教育館指出，和3年出現的月全食不同，這次恰逢今年「最大滿月」，將是一場格外精彩的天象大秀！且這樣的巧合並不常見，台灣上次可見是在1997年，下次要等到2033年10月。

氣象局表示，本次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於19時09分至19時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。

天文站指出，全食階段時，月面完全隱沒在地影內，不過此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

(中時新聞網)