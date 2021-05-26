AIT處長酈英傑稱，美國正在擬定疫苗分配標準，但台灣確診數相較全球仍較低。言外之意令人訝異。對此，台北市長柯文哲說，現在死亡人數才要開始，萊豬吃了、軍火也買了，「所以呢？死11個不算多？」。此事也在網路上引起網友熱議，許多網友紛紛大讚柯文哲，「阿伯霸氣，時中只會哭」、「看到都快哭了，滿朝奸臣只有一個阿北敢出來嗆」，同時也有網友對酈英傑的說法十分不滿，「AIT講這種話本來就欠電」。

柯文哲今(26)日下午在記者會上表示，台灣若要跟印度比，現在死亡人數才剛開始，連3天分別為6、6、11人死亡，作為台北市長不願批評他國大使，但柯沈默後怒嗆，「萊豬也吃、軍火也買了，死11個不算多？」

柯文哲怒嗆AIT也在PTT上引起網友討論，許多網友紛紛表示支持柯文哲所言，「看來盧秀燕之前對酈英傑算很溫和了」、「敢講真話就是推」、「罵這個的話 我挺柯」、「阿伯霸氣，時中只會哭」、「柯阿北，真正的CDC指揮官，時中壞了」、「民進黨只會派一個政客牙醫在那邊哭」、「看到都快哭了，滿朝奸臣只有一個阿北敢出來嗆」。嗆AIT 讚讚讚

還有不少網友則對酈英傑的說法非常不滿，「支持台北市在AIT門口蓋快篩站」、「嗆爆AIT」、「AIT處長講的話真的狗屁」、「AIT講這種話本來就欠電」、「AIT被嗆剛好，當台灣是美國殖民地嗎？」、「嗆得好啊，AIT講那什麼風涼話」。

(中時新聞網)