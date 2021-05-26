亞洲出版協會（The Society of Publishers in Asia; 簡稱SOPA）昨(25)日公布《2021年卓越新聞獎》入圍名單，公共電視《P＃新聞實驗室》兩項作品入圍，分別是入圍卓越解釋性報導獎／華文類的〈解讀共機擾台政治意涵 台海成中美角力戰場〉，以及卓越環境報導獎／華文類〈垃圾滿島：台灣燒不盡的廢棄物困境〉。這是公共電視首次入圍亞洲卓越新聞大獎。

〈解讀共機擾台政治意涵 台海成中美角力戰場〉入圍卓越解釋性報導獎／華文類，由公視《P＃新聞實驗室》製作，於2020年美國大選、中國十一國慶前夕上線，透過互動地圖呈現一年多來共機頻頻擾台的飛行路線，解讀在兩岸情勢緊繃的狀態下，台海如何被視為中美兩國互秀軍事肌肉的場域。

《P＃新聞實驗室》與《我們的島》共同製作的〈垃圾滿島：台灣燒不盡的廢棄物困境〉，入圍卓越環境報導獎／華文類。結合《我們的島》製作團隊關注台灣環境議題二十年的深度報導能力，與《P＃新聞實驗室》數位敘事及資訊視覺化的呈現手法，將近年來台灣許多地方的人造風景線：一座座從地表不自然隆起的「垃圾山」，以動畫影音、地圖及數據圖表呈現，突顯台灣各地垃圾量終於來到史上最大爆量期，帶領讀者了解垃圾清運、掩埋場飽、焚化爐量能不足等一系列廢棄物處理政策問題與未來。

亞洲出版協會《卓越新聞獎》創立於1999年，有「亞洲普立茲獎」之稱，被視為亞太地區最具影響力的新聞獎項，該獎為表彰印刷、通訊社及網路出版刊物的優秀作品而設立，當代國際各大媒體包括《紐約時報》、《華爾街日報》、《經濟學人》等都參與這項重要的競賽，共涵蓋17個獎項類別。得獎名單將在6月24日揭曉。

(中時 )