鄭男在2017年間鎖定網路遊戲《星城Online》玩家，佯裝玩家的通訊軟體Line的暱稱及圖像，向他的家人、員工或友人聯繫佯稱要更改帳號角色密碼，騙取密碼及驗證號，轉走遊戲幣賣掉，騙走4人共3億2千600枚遊戲幣，其中2億3千600枚共轉賣154萬元。台中地院依妨害電腦使用罪及詐欺得利等罪各判處鄭男徒刑1年2月；另徒刑8月，得易科罰金。

鄭男到案否認詐欺，辯稱他以玩家角色「小河」售出的1億枚遊戲幣，是他在1個半月期間玩遊戲賺到的。被波及的6名專業玩家及遊戲幣商作證時都指稱，要在1個半月賺到1億枚遊戲幣的機率幾乎為零，法官並以鄭男無法提出中獎及交易明細等相關證明，而認定是遊戲幣是詐騙而來。

判決書指出，鄭男在2017年5月17日凌晨佯裝玩家「小高」的通訊訊軟體Line暱稱及圖像，主動以Line聯繫「小高」的弟弟「小偉」，佯稱要更改兩兄弟共同使用的星城遊戲3個角色帳號密碼，騙「小偉」以簡訊傳送給他綁定帳號行動電話的驗證碼。

鄭男騙到驗證碼後，立即變更密碼，將3個帳號角色所有的遊戲幣共1億8千枚（換算台幣約為125萬元）轉出後，再以122萬9千元賣給廖姓男子，並提供名下銀行帳號，買家廖男依約定匯款。

鄭男在2017年7月13日又以相同手法，佯裝陳姓玩家的Line的暱稱及圖像，以Line聯繫陳的員工，騙到遊戲驗證碼後，將遊戲幣9千萬枚（換算台幣約為62萬5千元）轉出後，與廖男約定以61萬元轉賣，因廖察覺有異而尚未匯款。

鄭男在2017年10月7日再鎖定王姓玩家，騙得密碼及驗證碼，騙走遊戲幣1千600萬枚，以約10萬元轉賣給劉姓買家；2017年10月7日，他再故技重施，騙走張姓玩家的4千萬枚遊戲幣，分別以不同的帳號角色轉賣給陳姓買家，共得款22萬元。

(中時 )