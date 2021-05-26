說到愛情，每個人都希望自己的另一半能夠永遠忠於自己，但真愛難尋，比起盲目投入熱戀，還是要保有理性才不容易受傷。搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座及雙魚座的人談戀愛雖然十分忠誠，但同時也很現實，在交往的過程中，一旦發現對方給不了他們想要的，他們就會直接轉身離開。

▍1. 摩羯座

摩羯座對於愛情的態度非常認真又有擔當，具備很大的包容心，雖然不會輕易投入一段感情，但只要他們接受了追求，就會心甘情願跟對方過一輩子。只不過，別看摩羯座愛得專注，實際上他們並未失去理智，要是在一段感情裡沒有安全感、過得不開心，或者發現對方根本不珍惜，那他們就會立刻轉身離開。因為摩羯座的深情和專一是有條件的，他們性格務實，從不浪費彼此的時間，如果真的不適合，寧願不愛也罷。

▍2. 處女座

處女座對自身要求很高，就連看待愛情的態度都很嚴格，因此他們不會草率邁入一段戀情，在交往前，他們會仔細評估每一個對象。處女座向來以很現實的心態談戀愛，雖然不至於要求對方的條件或顏值要多優秀，但除了讓他們產生好感，還要相處愉快，他們十分注重交流的感覺，更追求細水長流的愛。另外，一旦對方給不了他們安全感，他們就會頭也不回地離開。

▍3. 雙魚座

雙魚座的人對待愛情的態度很堅定，哪怕要一輩子單身，他們也不會降低自己的擇偶標準。雙魚座最注重的是心意，只要對方是一心一意在對待這份感情，雙魚座就不會中途放棄，就算再苦再累，也會跟對方一起奮鬥。但如果在交往過程中，你傷透了他們的心，或者讓他們失望，他們則會當機立斷分手，絲毫不留戀。

(中時新聞網)