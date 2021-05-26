疫情嚴峻，調查局嚴查假訊息，查出嘉義縣太保市民代表會副主席吳宏哲等3名網友分別假冒指揮官陳時中名義傳播謠言、以及散布緯來電視台、長榮、萬海公司員工確診假訊息，26日約談吳宏哲3人到案，訊後移送法辦。

吳宏哲是繼民進黨籍彰化縣議員王國忠之後，第二位涉嫌散布疫情假訊息，遭調查局約談送辦的民意代表。

調查局指出，吳宏哲在LINE散布「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節(6月25日) 過後，再看疫情控制情況!警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生!這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大」假訊息，嘉義縣調查站於26日約談吳男到案，將移送嘉義地檢署偵辦。

另PTT八卦版於5月13日上午謠傳「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診。剛剛要進大樓時被告知，今天除了既定要錄影的，全公司已停班！距離封城還有幾集可以逃？」台北市調查處26日約談涉嫌散布的吳男到案，將移送台北地檢署偵辦。

此外，PTT5月11日晚間謠傳「小道消息，一個新確診病例的家人，一人在長榮上班，一人在萬海上班」基隆市調查站21日約談涉嫌散布的何男到案，將移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )