新冠肺炎疫情重重打擊旅遊業。香港政府26日公布，將復辦郵輪「公海遊」，預計最快在7月底成行，前提是所有船員與乘客必須在郵輪行程開始前完成接種新冠疫苗。

據了解，在船上會有醫護人員進駐，設有隔離房間，並有核酸檢測能力，船員與乘客在旅程期間需要遵守如岸上類同的防疫措施。惟郵輪在公海，並不受香港法律約束，香港商務及經濟發展局局長邱騰華亦承認有此情況，但會與船公司簽署承諾書，如公司未有遵從，或有機會未能在舉辦公海遊，但未有就客人違規再作解釋。

邱騰華表示，郵輪公司將可復辦不停靠香港以外港口的公海遊，供香港居民參與，但需要遵守一系列的防疫條件，包括乘客在參與前14天，必須完成接種2劑疫苗，有醫生證明者及16歲以下人士除外，並在登船前48小時內接受的核酸檢測，證明沒有染疫。船員方面，必須完成由香港衛生生局認可的10個生產商提供的疫苗，而來香港前未有接種的船員，可在香港免費接種。

另外，郵輪的載客量只可為原訂的50％，船上處所與設施需要遵守港府的社交距離措施，例如乘客需使用應用程式「安心出行」二維碼等。

邱騰華指出，香港郵輪旅遊由去年2月起暫停，期望在平衡防疫、安全與經濟下開放某程度的旅遊，但由於郵輪公司需要較長時間準備，故預計在7月才可開展。他表示，現有有3、4間以香港為母港，或在附近地區舉辦航線的船公司表達興趣，但未有具體數字。對於公海遊的經濟效益，「單做公海遊未能起死回生，但認為是一個起步，為整個旅遊業界帶來希望向前行」。

(中時 )