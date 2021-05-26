台灣民意基金會昨（25日）公布最新民調指出，這次台灣疫情失控，有7以上民眾認為疫情爆發，「人禍」是一個重要的因素；而與縮短機組人員居家檢疫決策有關的民進黨立委范雲，其臉書持續遭數萬名網友湧入要求她負責道歉。

根據最新民意顯示，在20歲以上台灣人當中，有5成3認為這次爆發新冠肺炎疫情是人禍，是可以避免的；2成3認為是天災，是不可避免的；1成9認為既是天災也是人禍。

民意基金會董事長游盈隆分析，芸芸眾生眼中，絕大多數認為這次5月疫情風暴是可避免的，是人為因素造成疫情爆發，儘管有相對較少的人認為疫情爆發是天災，是遲早會發生的事。但他也說，當人們感覺這次疫情爆發既是天災也是人禍時，其實是認為疫情爆發或許是遲早的事情，但若非人為因素壞事，應該不會來得那麼快才對。

游盈隆指出，精準地說，「5月疫情風暴發生後，台灣有超過7成以上的成年人認為，人禍是一個重要因素。」

國外媒體和台灣民眾普遍認為，此次疫情破口始於中央疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」；而根據相關公文指出，范雲4月1日曾邀衛福部等部會開協調會，討論該項決策。

國民黨立委費鴻泰今日也再提起此事，他痛批，造成這次疫情大崩盤的原因是政府對華航諾富特旅館管制做不好，以及范雲將機師居家檢疫間縮短產生破口。

但諷刺的是，當外界指出「3＋11」必須要有人負責時，范雲卻已十幾天未曾露面或對外界回應，現在只要至范雲臉書就能看到網友持續留言痛批她，並要求她出面負責，也有許多網友質疑她不出面的心態可議。

而在一週前，范雲臉書只有5月11日發布的防疫貼文遭網友灌爆1.7萬則留言，然而現在卻連5月12日發布的教育議題貼文，也連帶被網友狂洗留言；截至今日，這兩篇貼文的留言則數已近3.5萬則，且每日持續以千人增長的速度更新中。

(中時新聞網)