每個人的性格不同，能接受的底線也不一樣，有些人特別細膩敏感，只是一點小玩笑就可以生氣很久。搜狐命理專欄近日發文指出，白羊座、金牛座、天蠍座和摩羯座的女性超級「玻璃心」，常常因為一點小事，情緒就會爆發。

1、白羊座

白羊女是非常情緒化的類型，還擁有一顆易碎的玻璃心，每當他們心碎時，情緒就會變得很激動，有時候消極的情緒甚至可能轉化為暴力，因此身邊的人一定要多加注意，白羊女心碎起來是非常恐怖的。

2、金牛座

金牛女雖然個性很倔強，但同時也是一個心思細膩且敏感的人，非常容易就會受傷，每當難過的時候，消極的情緒會遮蔽住他們的雙眼，不願意接受任何訊息，有時還會遷怒於朋友，讓大家都很難幫助他們走過難關。

3、天蠍座

天蠍女喜歡在熟悉的事物和環境中，尋求舒適和完美的感覺，然而心碎時，他們會覺得一切都超出自己能控制的範圍，並且非常討厭這種感覺，所以想要搶回掌控權，但這也代表他們可能會試圖操控家人、朋友，甚至是愛人，讓大家都感到很不舒服。

4、摩羯座

摩羯女屬於謹慎的類型，經常會克制自己的情緒，但他們的內在也擁有一顆玻璃心，每當遇到困難的時候，就會變得十分沮喪，有一種心碎的感覺，但他們並不喜歡這種感受，矛盾的情緒就會讓他們徹底爆發。儘管摩羯女希望自己的生活可以平坦無憂，但往往只能得到令自己心碎的結果。

(中時新聞網)