超級血月降臨！中西史料視為不祥之兆 命理師曝：血狼月要注意

26日晚間迎來2021年第二次「超級月亮」，當月球完全進入地球陰影區會變為橙紅色，將可看到「超級血月」。在古籍中，超級血月常和不祥之兆劃上等號。中國古代傳說，血月代表凶險的天象，恐釀天災人禍，聖經中關於血月的記載也多是末日之兆，甚至在歷史上有多次災難是發生在血月出現之後。命理師林海陽接受⟪中時新聞網⟫專訪時提醒：「血狼月必須特別注意！」

命理師林海陽提醒：「血狼月必須特別注意！」。（圖片/林海陽提供）

林海陽表示，美國原住民稱滿月為狼月，因此這次的天文現象也稱血狼月。她指出從命理角度來看，今年的太歲剛好坐在辛丑牛的位置，是一個二黑的病符，超級血月出現的這個月，剛好合到最凶險的五黃煞，兩個效應的重疊，會產生不好的連動，讓全球人類身在恐懼當中。

命理師提及，今年農曆四月也就是國曆五月同時是貪狼化忌，容易引發爛桃花，她點到萬華阿公店的爆發就是和吃喝玩樂有關係。林海洋也提醒，血狼月開始後，連鎖效應會連續發生四個月，要特別注意學校和醫療系統，健康方面則是要留意腎臟疾病、敗血症、和肝肺等內臟問題。

天文奇景引發許多想像空間，中央氣象局表示，此景象是因為太陽光經過地球大氣層時，藍色光散射掉之後，通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色，也就是超級血月的成因。

(剪輯/張以宗)

(中時新聞網)