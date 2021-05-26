全國三級防疫警戒，警政署擔心「性工作者」的流竄，已造成多起確診案例，成了防疫破口，要求所屬加強旅(賓）館及汽車旅館之查察。苗栗縣警察局為了有效防堵「性工作者」流竄，責由各分局分局長前往轄內旅(賓）及汽車旅館，進行不要接受流竄性工作者投宿防疫宣導。

苗栗縣警察局為了有效防堵「性工作者」流竄，責由各分局分局長前往轄內旅(賓）及汽車旅館，進行不要接受流竄性工作者投宿防疫宣導。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局為了有效防堵「性工作者」流竄，責由各分局分局長前往轄內旅(賓）及汽車旅館，進行不要接受流竄性工作者投宿防疫宣導。(戴志揚翻攝)

警察局行政科科長朱添助與苗栗分局分局長楊贊鈞，分別手持標語勸導業者，防疫期間，防杜「性工作者」流竄與客人發生性交易行為。警方強力要求旅館業者基於職業責任，不可成為防疫破口，若發現可疑應勿容留及向警方檢舉。

今天警方就特別前往公館鄉「御和園」、「楓林」汽車旅館及南苗旅社等18家，向業者進行防疫宣導；業者表示：這段疫情期間住宿旅客非常少，每天僅賣出1、2間，他們一定全力配合警察做好防疫，落實實聯制，拒絕流竄性工作者入住，他們也有家人，也是怕染疫，來投宿可疑的一定會告訴警察。

苗栗縣警察局也規劃勤務，針對曾遭查獲性交易行為、住宿旅客出入頻繁之汽車旅館，於重點時段編排員警於該處擔服守望勤務，值勤員警若發現有可疑男女進入各該汽車旅館，立即向所長反映並規劃適度警力，著相關防護裝備前往臨檢查察，全力堵防疫。

苗栗縣政府自5月15日起公告特行業易接觸傳染場所全面禁止營業，為有效防止相關從業人員轉為地下經營，本局除協請汽車旅館業者協助防疫工作外，針對室內5人（同住者除外）室外10人聚會、社交活動易接觸傳染場所，希望業者不要心存僥倖，亦不定時前往稽查，如發現業者利用汽車旅館從事陪酒或其他色情交易等違法事宜，將依《傳染病防治法》等相關規定，移請主管機關處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，以免受罰。

(中時新聞網)