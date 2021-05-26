三重區公所於5月17日起啟動異地辦公，以鄰近公所之過圳活動中心及其2樓閱覽室進行分區辦公、人員分流，減少辦公同仁接觸頻率。昨(25)日，分流在2樓的1名宋姓男員工，自覺不適，已自行請假前往中和區雙和醫院進行篩檢，快篩呈陽性，並立即做核酸檢測(PCR)，今(26)日中午結果出爐，檢測呈陽性，證實宋姓員工確診。

而其他分流於第二辦公室1、2樓(過圳活動中心、過圳閱覽室)之同仁，合計70位，自昨(25)日晚間起，公所已安排該棟同仁分批進行篩檢，昨篩檢2樓36人，今篩檢1樓34人；僅1名於2樓辦公之蔡姓女員工雖初步快篩呈陽性，但今(26)日核酸檢測報告出爐為陰性，排除蔡姓員工確診；故三重第二辦公室僅1名宋姓員工確診。

公所於昨(25)日晚間6時許，進行第二辦公大樓全面大清消，今(26)日宣布，凡於第二辦公室辦公之同仁，雖核酸檢測(PCR)結果全數陰性，但仍請同仁自行自主健康管理，可採居家辦公14天至6月8日止，之後再視個別員工情況評估是否上班。

三重區公所主任秘書林銚傑表示，另針對公所行政大樓辦公之同仁，若同仁有快篩檢測需求，也會安排至三重聯醫進行篩檢。另於明(27)日晚間6時，亦會進行第一辦公室(三重行政大樓)周邊及全數樓層大清消作業。

(中時 )