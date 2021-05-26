台北市萬華區疫情嚴峻，台北市消防局成立萬華專案，除萬華區消防分隊外，也調派全市消防分隊支援，負責協助後送快篩陽性者，但日前有6名消防人員快篩呈陽性，雖然立刻安頓到加強版防疫旅館，但還是讓其於消防弟兄人心惶惶，不過今（26）日傳出好消息，根據消防署表示，除了相關接觸者皆為陰性，6人PCR檢測結果，已有5員都是陰性，另一人報告下午出爐，也呈現陰性，從快篩到取得檢測結果，間隔為3~4天.。

消防署表示，一採陽性的6名消防員全都施打過疫苗，經過PCR確認已有5名為陰性，今天下午又獲得最後一員檢測為陰性的好消息。

萬華專案快篩站設立以來，每日都有快篩陽性者須前往集中檢疫所、大型防疫旅館隔離，協助他們搭上防疫巴士的消防弟兄，多為萬華或周邊的分隊，由於勤務本身染疫風險高，消防局已要求同仁施打疫苗，加強病毒防護力，同時也協助進行快篩確認身體情況。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)