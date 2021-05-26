國內疫情持續蔓延，各地急需疫苗，南投縣長林明溱26日行文請示中央疫情指揮中心，希望可以授權開放地方政府採購上海復星醫藥所代理的德國BNT輝瑞疫苗讓縣民來施打，隨後指揮中心也在記者會給出回應，表示疫苗進口應由正式代理廠商提出申請，經核可才能進口，且應由中央統籌處理。對此國民黨立委許淑華提出質疑，如果地方政府有能力拿到大家比較想要接種的輝瑞疫苗，為什麼中央要阻擋？呼籲陳時中不要再做任何的政治考量，否則只會被所有的國人唾棄。

許淑華表示：「是不是擔心開放地方政府自行採購會發現其中的價差的問題？或是其中有什麼不可告人的內情，會顯示說地方政府能拿的到，可是中央卻拿不到這樣一個無能的窘境呢？」而針對南投縣長林明溱的舉動遭綠營人士抹紅又抹黑，她則強調，縣政府早上發的公文已經寫得非常清楚，計劃採購的就是上海復星「代理」的BNT疫苗，並非大陸「代工」的復必泰疫苗，請有心人士不要再造謠生事來搬弄是非。

南投縣長林明溱26日上午行文請示中央疫情指揮中心，盼開放地方政府向上海復興代理採購BNT輝瑞疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日宣布，國內6月預計將有200萬劑武漢肺炎疫苗到貨，至8月底可達1000萬劑，許淑華則指出，這1000萬多劑的疫苗裡可能包括了國產的疫苗，但是台灣的國產疫苗要等到八月時間也晚了，而且現在也還沒有正式進入到第三期臨床試驗，我們的國人對於施打國產疫苗有沒有信心？能不能接受？種種都還是疑問。最後許淑華也提到，台北市長柯文哲昨也已經正式向中央發出警告，表示地方的疫苗確實不敷使用，恐衝擊國內防疫，藉此喊話中央真的要正視疫苗不足的問題，勿讓政治意識型態凌駕於全民健康之上。

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(中時新聞網)