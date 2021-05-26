財政部國產署自2020年因應疫情啟動全面減免租金兩成，同時也提供租金緩繳措施。官員指出，國產署依紓困特別條例期間減租，至今無空窗期，原定為今年6月底屆期，因疫情升溫，我國擬延長紓困條例至明年中，減租措施也將一併展延到明年6月底。

此外，國產署出租及設定地上權案件於三級警戒期間，承租人及地上權人5、6月及7月5日前未繳租金，繳款期限一律展延到今年7月底，至於申請承租、承購、提供開發、交換、通行權及委託經營案件，限期補正、通知繳款及通知簽約公證等，在三級警戒期間也可直接展延期限，以利民眾配合防疫。

官員指出，國產署租金減免、緩繳等都是依照紓困條例規定期限而定，原本紓困條例為今年6月30日屆期，租金減免等也比照辦理，惟目前疫情升溫，我國行政院拍板定調紓困條例將延長至明年6月30日。若未來紓困條例修正案三讀通過後，國產署租金減免等措施也將因應紓困期間一併延長。

自2020年以來，國產署提供租金緩繳、地租減免措施，涵蓋「出租」、「委託經營」、「設定地上權」等類型。在緩繳方面，截至2020年底，國產署受理緩繳租金案件為218件約2.26億元。

在地租減免部分，根據國產署統計，我國針對出租已減免19.1萬戶租金約8.99億元，委託經營也有416件減租約0.21億元，地上權則有110案（2,245戶）減租，地租減少約1.01億元。國產署累計已減免10.21億元租金。

但官員指出，國產署減租範圍皆為財政部所持有的國有地，但如果是其他單位持有的國有地如國防部營改基金的各類地上權案，其減租則依照該單位規定，無法比照國產署土地適用。

另外，官員也表示，近年我國積極推動太陽光電標租，各案件回饋金比例多在5％～20％，依各案件搶標情況而定，由於光電標租非繳納租金，而是以每年售電收入的回饋金繳給國產署，因此目前未列入減租範圍。

(工商 )