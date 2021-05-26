疫情重災區的銀行分行可否暫停營業？銀行局局長莊琇媛26日再度親上火線，強調目前依據疫情指揮中心的決定，全國都是第三級、大部分行業幾乎都維持營運，所以銀行分行也要持續開門、受理客戶業務，但莊琇媛強調，銀行應給予堅守第一線表現良好的分行員工「實質獎勵或表揚」，金管會將追蹤銀行是否落實。

對於外界批評金管會拘泥於金融法規，不顧銀行分行從業人員安危，莊琇媛亦提出澄清，強調「平時是看金融法規，但現在是疫情時期，不是只看金融法規，要看指揮中心的決定！」除非疫情有轉變、指揮中心有新的決定，金管會就會配合辦理，但絕對不會早於指揮中心的動作。

莊琇媛表示，金融是國家經濟命脈，金融服務涉及民眾與產業的資金需求、公眾利益、經濟發展及社會穩定，所以金融業必須儘量維持營運不中斷。

但為了保障金融從業人員的安全，金管會已盡最大的可能，給予相關彈性作法，一是需要當面、臨櫃、即時徵提法定文件的業務，在內控及授權下，可儘可能改線上作業，非急迫業務，可勸說客戶在疫情紓緩後再臨櫃辦理；二是允許銀行來申請調整分行營業時間。

莊琇媛表示，近期有銀行來詢問，不知要送哪些文件，她表示，銀行要提供近期分行臨櫃客戶數量，客戶臨櫃都辦理哪些業務，若要縮短營業時間，分行要提供哪些必要服務，銀行局對這類申請案，將優先處理、儘速審核。

三是銀行在疫情期間合理縮減不必要的業務、營業時間，將不列入金檢意見，即不開罰。

莊琇媛強調，一旦指揮中心考量疫情，有新的決定，如限制哪些行業不能營運、哪些行業只能提供必要的服務等，金管會都會作必要的因應，且提出建議，即如何滿足民眾與企業最基本的金融需求。

現在評估，如臨櫃及ATM提領現金、信用卡刷卡、企業營運及對外貿易的資金進出、匯款等，都是基本的金融服務，屆時不一定每家分行都開業，但銀行要提供線上服務，確保企業資金不能中斷、民眾生活必要現金等要能領得到，銀行對於系統維運、資安人員等可能要繼續維持上班，莊琇媛表示，指揮中心每次開會，金管會都有派員參與，未來會依照指揮中心的因應措施，提供疫情下的金融服務。

(工商 )