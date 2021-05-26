新冠肺炎疫情再度延燒，行政院院會明天請國發會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」報告」，據了解，勞動部已把去年透過特別預算編列約355億元的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」及「勞工紓困貸款及利息補貼」盤點出，但具體計畫仍待行政院規劃。

自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼提供投保在職業工會、投保級距在2萬4000元以下的勞工3萬元補貼；而紓困貸款則提供勞工可貸10萬元，且由信保基金全額擔保。

勞動部官員表示，目前已盤點去年計畫、執行情況等，去年約編列355億元，也期待能夠照顧需要的勞工；他說，如果受到疫情影響的事業單位但未達減班休息可申請經濟部、交通部的薪資補貼，而減班休息的勞工則可以申請安心就業計畫、充電再出發、安心即時上工等，至於有工作事實但未投勞保的工作者則由衛福部來急難紓困，將不會漏掉受疫情影響的勞工。

勞動部官員說，會視匡列的預算決定辦理的計畫，但如果要辦理包括要考量辦理的方式、辦理的標準，如果仿造去年再開辦貸款、自營作業者補助是否會造成群聚，而貸款的標準如去年申請過是否可再申請？自營作業者則會考慮投保級距、納稅標準等門檻。

(中時 )