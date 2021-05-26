本土新冠肺炎疫情升溫，全台三級警戒延長至6月14日，花蓮旅宿業者自主停業、部分停業時間相繼延長，疫情已對花蓮縣旅宿市場造成重大衝擊，花縣府觀光處長張志翔表示，交通部觀光局正研擬員工薪資補貼、旅宿業營運紓困等措施，預算經費約185億元，一旦行政院核定將全力協助觀光業者申請紓困。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡觀察三級警報發佈後，在地業者停業意願升高，花蓮縣旅館公會統計，總會員數有114家，回報自主停業已達24間，部分停業的也高達20間之多。

截至6月14日，花蓮旅宿超過9成退訂或延後，訂房率僅剩不到5％。張琄菡指出，目前已有停業期間免徵娛樂稅、房屋稅減徵等方案，旅宿業困境一時難解，盼中央能盡快提出具體補助方案。

花蓮民宿協會統計，全縣近2000間民宿，已有超過一半業者自主歇業。理事長葉陳錦今天指出，以防疫為首要，只要接到旅客詢問電話，都會告知停業中，鼓勵遊客，等疫情穩定再來。

縣府觀光處長張志翔表示，這波疫情已對花蓮縣旅宿市場造成重大衝擊，交通部觀光局刻正研議員工薪資補貼、旅宿業營運紓困、防疫旅館補貼等相關措施，預算經費約185億元，花蓮縣政府將持續關注，一旦行政院核定將全力協助觀光業者申請紓困。

(中時 )