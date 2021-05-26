暌違17年，經典影集《六人行》原班人馬拍攝的特別篇《六人行：當我們又在一起》將於明（27日）播出，其中「瑞秋」珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近日接受外媒訪問，被問到心中最愛的客串嘉賓時，豈料毫不避諱地點名前夫「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）是其中之一。

珍妮佛和「莫妮卡」寇特妮考克絲（Courteney Cox）、「菲比」麗莎庫卓（Lisa Kudrow）一起接受《Access Hollywood》訪問，提到了班史提勒（Ben Stiller）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）、查理辛（Charlie Sheen）、湯姆謝立克（Tom Selleck）、保羅路德（Paul Rudd）都是自己很愛的客串演員，珍妮佛更是特別提到：「彼特先生很棒！」麗莎庫卓也同意直呼：「他真的太棒了！」

珍妮佛安妮斯頓和布萊德彼特於2000年結婚，隔年驚喜合體於《六人行》第8季，飾演羅斯的高中同學「威爾」，2人在劇中鬥嘴吵架的模樣十分幽默，成為讓影迷忘懷的一集。《六人行：當我們又在一起》將於27日下午3點1分獨家與美國同步於HBO GO上線、CATCHPLAY＋也同步推出，晚間9點於HBO頻道首播。

(中時 )