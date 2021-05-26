總統蔡英文第二任期20日滿一週年，台灣民意基金會25日公布最新民調，蔡英文支持度17個月以來首次低於50%。對此，東華大學教授施正峰表示，連任之後應該要努力實踐政見，但事實卻是缺乏緊急應變能力，「三講四漏氣」，並指經濟部長王美花的說法是在唬弄人民，搞成這樣就算行政院長沒下台，部長也要下台，他更指出，停電加上疫情，老百姓都快炸掉了。

施正鋒今(26日)接受《中天新聞》採訪時表示，因為剛好是520 已經也算連任，而且連任一年，第一任的時候因為要連任，很多東西不方便做，連任之後應該要很努力去實踐政見才對，現在看起好像來什麼都沒有，要做的政見其實是空的，面對很多緊急應變也都沒有能力處理，三講四漏氣。

施正鋒直言，「王美花講那個東西，你是唬弄我們嘛，老百姓查核要罰300萬，那你唬弄這個東西，如果行政院長沒下來，起碼部長要下台，一直搞不清狀況，然後我們配電系統是這麼脆弱，這是很大的問題」。

施正鋒指出，這兩次停電，本來政府想歸咎是天然的，結果是人為因素，但最近更重要的新冠肺炎疫情引爆，時間換取空間，但疫苗沒有、廣篩也不要，現在連篩檢試劑都不夠，病床都不夠，老百姓就是快要炸掉了。

對於疫情，施政鋒則說，我們要想該如何預防，預防又分國境管理和疫苗，接著就是我們要診斷，再來是醫療，但現在連醫療都有點緊迫，至於篩檢的部分，廣篩、普篩都不要，其實某種程度上是蔡政府自滿、鴕鳥心態所致。

疫情延燒又停電 蔡英文支持度下滑 首跌5成

(中時新聞網)