隨著經濟復甦力道與通膨同步加溫，多名聯準會(Fed)官員近來同聲呼籲美國央行的寬鬆貨幣政策應該進行調整。Fed副主席卡拉瑞達(Richard Clarida)周二表示，下次例會決策委員會可能討論縮減購債，舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)也指出，Fed正處於討論寬鬆貨幣退場的初步階段。

Fed的第二把手也加入美國央行應該調整寬鬆貨幣政策的行列，他周二在上雅虎財經頻道專訪時指出，「接下來幾次例會的某個時點，我們就可開始討論縮減購債，至於時點為何端視經濟數據的變化。」

Fed下次決策例會將於6月15與16日召開。

自去年6月開始，Fed每月購債規模共1,200億美元，其中800億美元購買美國公債，400億美元購買房貸抵押債券。

Fed上次會議結束公布會後聲明指出，「經濟在邁向充份就業與2％通膨目標需有實質進展後，決策委員會才會開始討論縮減購債。」該次會議紀錄則顯示，「有幾名決策委員建議在接下來的例會討論縮減購債。」

美國4月消費者物價指數(CPI)年增率竄至4.2％，不過Fed認為通膨竄升主要是受到暫時性的因素所推高，並不需要Fed的政策干預，卡拉瑞達周二重申此一論點，但同時強調「如果通膨壓力持續居高不下，Fed勢比會有所因應。」

此外，具有決策表決權的舊金山聯準銀行總裁戴莉也表示，Fed已處於研議寬鬆退場的初步階段。

她在接受CNBC專訪時指出，「我們正就縮減購債開始進行討論。」

(工商 )