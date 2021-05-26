國內疫情嚴重，教育部長潘文忠今天與全國22縣市教育局處長進行線上會議，請縣市鼓勵學校教師，線上教學建議採混成式教學，搭配紙本習作、學習單等多元方式，避免學生長時間注視螢幕，增加線上課程間的休息時間。

各級學校線上教學出現不少亂象，教育部今天表示將與各縣市教育局處合作，整合中央與地方線上教學資源並共享。同時，教育部也正式請各縣市教育局長，線上教學改採混成教學，這樣可以得到最好效果。

同時，教育部請各縣市協助調查弱勢家庭學生尚缺載具數量，盤點各校資訊設備並適時調配縣市內資源，以跨區、跨校方式協助弱勢家庭學生借用所需之學習資源；也已協請五大電信業者共同提供弱勢學生共計10萬2000組4G吃到飽門號，供弱勢學生於停課期間居家學習使用，並已陸續寄達各縣市政府。

此外，今天會議中也討論到7月3日到5日將舉行的大學指考，將採高規格之防疫措施，請各縣市協助洽借並預為調度增加之試場及監試人力。 教育部與各縣市局處長共同就後續到校與暑假期間之校園防疫工作進行討論，並視疫情發展預為因應。

關於師生施打疫苗事宜，教育部說，將視國內疫苗量能，向中央流行疫情指揮中心適時提出建議，提供第一線校護與教職員工施打疫苗，使其有更完整保護力。

各縣市亦提出因各級學校停止到校上課，對幼兒園、補習班、團膳業者之衝擊與紓困需求，教育部刻正盤點相關措施與紓困預算項目，並將送交行政院彙整提案。

對於期末考（含畢業考）可能因疫情而無法舉行，教育部表示，高中部分，學校之日常與定期學業成績評量，皆可採多元評量方式，且其占分比率，由學校定之。至於國中小階段，教育部表示，畢業生之畢業考、期末考與補考，各校可採多元方式進行評量。

同時，教育部建議高中可請教師增加遠距學習期間之多元評量，如採線上測驗、口試、專題報告、實作成果及作業繳交等多元方式，並調整日常與定期學業成績評量之占分比率，若未執行期末考，可用調整定期評量之占分比率方式處理，使評量能確實瞭解學生學習結果。

(中時 )